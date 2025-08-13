نيكاي يسجل رقماً قياسياً.. ما عوامل الارتفاع؟

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فوق مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى اليوم الأربعاء، كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعاً قياسياً جديداً أيضاً، مدفوعين بمكاسب وول ستريت خلال الليل وذلك في استمرار لسلسلة مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وزاد نيكاي بما يصل إلى 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش ليلامس مستوى قياسياً بلغ 43309.62 ويوسع سلسلة مكاسبه إلى 7.5 بالمئة منذ الرابع من أغسطس.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3097.94، ليرتفع أيضا للجلسة السادسة على التوالي.

كان المؤشران الأمريكيان ستاندرد اند بورز 500، وناسداك المجمع أغلقا عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الثلاثاء حيث عززت القراءة المعتدلة للتضخم لشهر يوليو الرهان على خفض سعر الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "هناك شعور بالارتياح يتخلل الأسواق" بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، مما دفع الأسهم اليابانية "إلى الارتفاع".

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 183 سهما وانخفض 41 سهما، واستقر سهم واحد.

وبرزت أسهم التكنولوجيا، حيث قفزت أسهم شركة رينيساس للإلكترونيات لصناعة الرقائق بأكثر من سبعة بالمئة، وارتفعت أسهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق بأكثر من اثنين بالمئة، وزادت أسهم مجموعة سوني 4.6 بالمئة.