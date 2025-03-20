«وول ستريت» تتجاوز تأثيرات «الحمائية التجارية» ومكاسب أوروبا تتواصل

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، أمس، قبيل القرار المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر في وقت لاحق من التداولات تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تثير فيه المخاوف بشأن سياسات التجارة وتأثيرها على الاقتصاد قلق المستثمرين.

وصعد مؤشر داو جونز 84.73 نقطة أو 0.20 % إلى 41666.04 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد أند بورز مرتفعاً 18.29 نقطة أو 0.33 % إلى 5632.95 نقطة، وزاد ناسداك 84.20 نقطة أو 0.50 % إلى 17588.32 نقطة. وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة الماضية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة.

وفي أوروبا، كانت أسهم الشركات الصناعية وشركات الطاقة أكبر الداعمين للمؤشر الرئيسي. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التجزئة 1.6 % في أفضل أداء بين القطاعات، بينما أغلق مؤشر أسهم شركات الاتصالات عند أدنى مستوياتها.

وأظهرت بيانات أن معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي جاء أقل من التقديرات الأولية، مما خفف المخاوف من أن ضغوط الأسعار القوية غير المتوقعة قد تمنع البنك المركزي الأوروبي من إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

إلى ذلك، تحولت أسعار النفط للارتفاع مع تقييم المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية، والتي أظهرت انخفاض مخزون المنتجات المكررة خلال الأسبوع الماضي. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مايو 0.6% أو 44 سنتاً إلى 71 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعدما تراجعت إلى 69.90 دولاراً. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.6% أو ما يعادل 41 سنتًا إلى 67.31 دولار للبرميل، بعدما لامست 66.21 دولار. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس.