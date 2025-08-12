نيكاي يغلق على مستوى قياسي و"سوفت بنك" تقود أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق الثلاثاء، مدفوعاً بمكاسب حادة لشركات التكنولوجيا وتجدد التفاؤل حيال التجارة مع الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.2% إلى 42718.172 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. ولامس المؤشر 42999.71 نقطة في وقت سابق من الجلسة، متجاوزاً أعلى مستوى سابق خلال جلسة البالغ 42426.77 نقطة والذي سجله في 11 يوليو 2024.

ويسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستويات قياسية مرتفعة متتالية منذ 24 يوليو، وحقق أيضاً أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ صعد 1.4% ليغلق عند 3066.37 بالمئة.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي والمؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقاً للأسهم العالمية ذرى جديدة منذ يونيو.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول: «لم يتمكن المؤشر نيكاي من تسجيل رقم قياسي مرتفع قبل اليوم لأن الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم السيارات ضغطت على المؤشر».

وأضاف: «قد يصل المؤشر نيكاي إلى ذروته قريباً مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا التي قادت ارتفاع وول ستريت».

وصعد سعر سهم سوفت بنك جروب 6.9% إلى 14825 يناً، وهو مستوى تاريخي. وقفز السهم بأكثر من 25% خلال الأيام الخمسة الماضية وحصل على دفعة إضافية بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة سوفت بنك تختار بنوكاً لإدراج باي باي، المشغلة لتطبيق المدفوعات الخاص بها، في الولايات المتحدة.

وقفزت أسهم شركتي أدفانتست وليزرتك ذات الثقل في قطاع أشباه الموصلات بنسبة 6.3% و7.1% على الترتيب.

وأثرت حالة عدم اليقين بشأن مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسهم في اليابان، حيث تمثل الصادرات محركاً رئيسياً للاقتصاد. ووعدت الولايات المتحدة يوم الخميس بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإزالة ازدواجية في الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية: «يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ليس بالخطورة التي توقعها السوق».

وأضاف: «سيكون هناك المزيد من الشركات التي ستعدل توقعاتها بالرفع بسبب التأثير المحدود للرسوم الجمركية الأمريكية. ولا يزال الين ضعيفاً، وهو أمر إيجابي أيضاً للشركات اليابانية».