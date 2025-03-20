الين يهبط والدولار يتذبذب

هبط الين، أمس، بعد إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعاً على نطاق واسع، بينما كافح الدولار لاستعادة بعض مكاسبه قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وأبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.5 % ما يؤكد تفضيل صانعي السياسات لقضاء المزيد من الوقت في تقييم مدى تأثير المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على التعافي الهش لليابان.

وتقلب الين بين الخسائر والمكاسب عقب القرار، لكن جرى تداوله في وقت لاحق بسعر أقل على نحو حاسم. وانخفضت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 0.2 % لتسجل 149.56 يناً مقابل الدولار.

وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) «قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في حد ذاته ليس مفاجئاً، لذا فإن تأثيره على أسعار الصرف محدود. ومع ذلك، يبدو أن توقيت الإعلان المبكر عن المعتاد دفع الأسواق المالية إلى تفسير الأمر في البداية على أن بنك اليابان (لم يفكر) في تقديم موعد رفع الفائدة».

وفي السوق الأوسع نطاقاً، جاءت تحركات العملات ضعيفة إلى حد كبير في ظل اتخاذ المستثمرين خطوات حذرة قبل اختتام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي لشهر مارس.

وسجل اليورو أعلى مستوى في 5 أشهر عند 1.0955 دولار في الجلسة السابقة. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.12 % إلى 1.2988 دولار، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوياته في 4 أشهر عند 1.3010 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار الأسترالي 0.06 % إلى 0.6357 دولار مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.5810 دولار.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 103.39 بعد تسجيل أدنى مستوياته في 5 أشهر، الثلاثاء، عند 103.19. وانخفض الدولار بنحو 4 % خلال الشهر، متأثراً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.