الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أشهر

استقر الدولار فوق أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية، أمس، مع ترقب المستثمرين أحدث التوقعات الاقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ظل المخاوف من تبعات تصاعد التوتر التجاري في العالم. استقر اليورو دون أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.0947 دولار، بينما تخلى الين عن بعض المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة بسبب الطلب على الملاذ الآمن.

وأدت المخاوف من احتمال أن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تباطؤ اقتصادي على نطاق أوسع إلى تراجع الدولار مع مجموعة من استطلاعات الرأي أظهرت انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين.

ويتوقع المستثمرون حالياً أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 60 نقطة أساس على مدى بقية العام. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 6 % عن أعلى مستوى في عامين الذي بلغه في منتصف يناير عند 110.17 نقاط. وارتفع 0.13 % إلى 103.59 نقاط في أحدث قراءة ليبتعد بصعوبة عن أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 103.21 نقاط والذي لامسه يوم الثلاثاء الماضي.

وتراجع اليورو قليلاً أمس إلى 1.0907 دولار. وهبط الين عن أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر، والذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 146.545 للدولار. وارتفع الدولار 0.39 % إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً عند 149.79 يناً.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.29755 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر والذي سجله يوم الاثنين عند 1.2999 دولار. وارتفع الدولار الاسترالي إلى حوالي 0.63695 دولار بعدما صعد الاثنين إلى أعلى مستوى له في أقل من شهر. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 % إلى 0.58145 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ العاشر من ديسمبر عند 0.58265 دولار.