الأسهم الألمانية تقود المكاسب في أوروبا

قادت الأسهم الألمانية المكاسب في أوروبا اليوم الثلاثاء قبل تصويت البرلمان على إصلاح تاريخي لقواعد الديون بما يسمح باقتراض الحكومة على نحو ضخم لتحفيز النمو في البلاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، كما صعد المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة.

ومن المقرر أن يصوت برلمان أكبر اقتصاد في أوروبا على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) للبنية التحتية وتخفيف قواعد الاقتراض المنصوص عليها في الدستور لزيادة الإنفاق على الأمن.

وينصب التركيز أيضا على المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إقناع روسيا بقبول اقتراح بوقف إطلاق النار والتحرك نحو نهاية أكثر ديمومة للصراع المستمر مع أوكرانيا منذ ثلاث سنوات.

وقاد مؤشر السيارات المكاسب بارتفاعه واحدا بالمئة، تلاه مؤشر النفط والغاز الذي صعد 0.9 بالمئة.

وزاد سهم بيفيسا لإعادة التدوير 1.2 بالمئة بعدما أفاد تقرير بأن شركة تريتون بارتنرز ستستحوذ على حصة في الشركة.

وانخفض سهم فرابورت 3.4 بالمئة بعد أن توقعت شركة تشغيل المطارات زيادة معتدلة في دخلها الأساسي وحركة المسافرين في عام 2025 بعدما جاء دخلها الأساسي للعام بأكمله دون التوقعات.