أسهم أوروبا مستقرة وسط مخاوف الحرب التجارية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية، أمس، وسط بداية حذرة لأسبوع جديد من التداول، بسبب تصاعد الحرب التجارية، في وقت يظل التركيز فيه منصباً على ألمانيا، ترقباً لتصويت برلماني على برنامج لإصلاح سياسة الدين العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 في المئة خلال التداولات. وكان المؤشر ارتفع 1.1 في المئة يوم الجمعة، بعدما توصلت أحزاب سياسية ألمانية لاتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي لتمويل الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية.

ومن المرجح أن تقر غرفتا البرلمان البرنامج الثلاثاء ويوم الجمعة.

كما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.02 %، وفوتسي الإيطالي 0.30 %، فيما تراجع داكس الألماني 0.10 %، وكاك الفرنسي 0.06 %.

وسجل المؤشر ستوكس 600 خسارة أسبوعية، بعد أن أدت الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تفاقم المخاوف إزاء التباطؤ الاقتصادي.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات النفط والغاز 0.7 في المئة، الاثنين، كما تقدم المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية 0.6 في المئة.

وتترقب الأسواق أيضاً قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، يوم غد الأربعاء. ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد سهم مجموعة فينيكس 6.1 في المئة، بعد أن أعلنت شركة التأمين البريطانية ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة، وإجمالي السيولة النقدية للعام بكامله، بمعدل أفضل من المتوقع.

اليابان

قفز المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية نحو واحد بالمئة، أمس، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق وسط تحسن ثقة المستثمرين بفضل ارتفاع كبير في الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر نيكاي 0.9 بالمئة ليغلق عند 37396.52 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.2 بالمئة عند 2748.12 نقطة.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية يوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لاقتناص الصفقات في نهاية أسبوع مضطرب وعودة قوية لأسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا التي تضررت في الآونة الأخيرة.

وقال هيروشي ناميوكا كبير الخبراء لدى (تي اند دي) لإدارة الأصول، إن مكاسب وول ستريت إلى جانب أنباء عن أن الكونجرس الأمريكي أقر مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، عززت الثقة ودعمت صعود سوق الأسهم اليوم الاثنين. ولوحظت المكاسب بشكل خاص بين أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية ذات الثقل الكبير، الاثنين، وارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.2 بالمئة وسهم أدفانسنت 2.7 بالمئة، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر الإجمالي.

وتفوق قطاع شركات صناعة الآلات الثقيلة على أداء السوق، بقيادة ارتفاع بلغ 12.2 بالمئة لسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المرتبطة بالدفاع مع مواصلة المستثمرين التكهن بشأن ما إذا كانت اليابان ربما تحتاج إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي في المستقبل.

وصعد سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة ستة بالمئة، بينما قفز سهم شركة آي.إتش.آي كوربوريشن بنحو عشرة بالمئة. ويتجه تركيز المستثمرين حالياً إلى تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم وسط مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 بالمئة، وربح سهم شركة سوني للألعاب الإلكترونية اثنين بالمئة، وصعد سهم شركة تي.دي.كيه كوربوريشن المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.8 بالمئة. ومحا سهم فاست ريتيلينج، الشركة الأم ليونيكلو، ليغلق منخفضاً 0.5 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 187 سهماً، وانخفض 36 سهماً، بينما لم تحدث تداولات على سهمين.