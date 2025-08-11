المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة الرابعة



واصلت البورصة الأردنية، أمس، ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.67 % إلى 2946.01 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار (12.7 مليون دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين في الجلسة السابقة. وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 0.35 % إلى 2.89 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 2.39 % إلى 20.17 ديناراً، وسهم البنك العربي 1.04 % إلى 5.85 دنانير. وتراجع سهم البوتاس العربية 0.62 % إلى 32.3 ديناراً. (الدولار يساوي 0.709 دينار).

وكانت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول 2024، بارتفاع 7.0%.