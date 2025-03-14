ارتفاع الأسهم العالمية و"داو جونز" يقفز بأكثر من 500 نقطة رغم تصاعد التوتر التجاري



انتعشت سوق الأسهم الأمريكية الجمعة وارتفعت مؤشراتها خلال تداولات اليوم الجمعة مع عودة التفاؤل في الأسواق بشأن الحيلولة دون وقع إغلاق حكومي مؤقت في الولايات المتحدة، لكن المؤشرات الثلاثة الرئيسية في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية بعد موجة بيع في وقت سابق من الأسبوع مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي خلال التداولات 565 نقطة أو ما يعادل 1.39 % إلى 41377.77 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 94.57 نقطة أو 1.72 % إلى 5616.09 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 370 نقطة أو 2.14 % إلى 17673.01 نقطة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، «تشاك شومر» أمس الخميس، إنه سيصوت لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت، مشيراً إلى أن حزبه سيوفر الأصوات اللازمة لتجنب إغلاق الحكومة.

كما تلقت وول ستريت دعماً من تأكيدات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أن هناك «فرصة واعدة» لموافقة روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار، مشيراً إلى إجراء مناقشات جيدة وبناءة مع نظيره الروسي «فلاديمير بوتين».

وارتفعت الأسهم الأوروبية لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي وسط تصاعد التوتر التجاري العالمي الذي أدى إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.77 نقطة أو ما يعادل 1.07 % إلى 546.21 نقطة، وأنهى المؤشر تعاملات الخميس على انخفاض بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 % على بعض المنتجات الأخرى الواردة من الاتحاد الأوروبي ردا على الرسوم التي فرضها التكتل على منتجات شبيهة أمريكية، وانخفض المؤشر بما يزيد على 2 % منذ بداية الأسبوع.

وأدت سياسات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية إلى اضطراب الأسواق العالمية، مما أثار قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وانخفض سهم بي.إم.دبليو لصناعة السيارات 3.7 % بعد أن انخفض صافي أرباح الشركة بأكثر من الثلث في عام 2024 إلى 7.68 مليار يورو (8.32 مليارات دولار).

وتراجع مؤشر شركات صناعة السيارات 1.3 % مع نزول سهم رينو 1.4 %، وهبوط سهم فولكسفاجن واحداً بالمئة، وانخفاض سهم ستيلانتس 1.2 %.

وخسر سهم يونيفرسال ميوزيك جروب 10.5 % بعد أن أعلنت بيرشينج سكوير المملوكة للملياردير بيل أكمان خفض حصتها في الشركة.

ونزل سهم كيرينج 9.5 % بعد أن عينت علامتها التجارية الإيطالية الفاخرة جوتشي المصمم الجورجي ديمنا مديراً فنياً لها.

وقفز سهم دايملر تراك 4 % بعد أن توقعت شركة صناعة الشاحنات والحافلات ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة لعام 2025 بنسبة تتراوح بين خمسة و15 % وأطلقت برنامجاً لخفض التكاليف في أوروبا بعد أن كان أداء العام الماضي في القارة دون المستوى.



الأسهم اليابانية

وعوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة وارتفع عند الإغلاق بدعم من مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات مرتبطة بالرقائق وأسهم أخرى مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وصعد نيكاي 0.72 % إلى 37053.1 نقطة عند الإغلاق بعد أن انخفض 0.5 % في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر 0.45 % خلال الأسبوع لينهي ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «المستثمرون أعادوا شراء الأسهم لأنهم أرادوا تعويض خسائر الجلسة السابقة».

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 % إلى 2715.85 نقطة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.3 بالمئة، كما ربح سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.75 %.

وزاد سهم فوجيكورا لصناعة الكابلات، والذي يعتبر مؤشراً للاستثمار في مراكز البيانات، بنسبة 8.05 %.

وارتفع سهم كانون لصناعة الكاميرات 2.74 % بعد أن أعلنت الشركة خططاً لإعادة شراء ما يصل إلى 2.8 % من أسهمها.

وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول إن صعود المؤشر نيكاي جاء محدوداً مع قلق المستثمرين من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف «لكن الخسائر ظلت أيضاً محدودة لأن هناك طلباً من المؤسسات المستثمرة، مثل صناديق التقاعد، التي تريد شراء أسهم لإعادة التوازن إلى محافظها الاستثمارية في نهاية السنة المالية اليابانية». ومن بين 225 سهماً على نيكاي، ارتفع 152، وانخفض 72، واستقر واحد.