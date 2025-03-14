استقرار أسهم أوروبا مع تصاعد الحرب التجارية العالمية

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً كبيراً، أمس، وسط إحجام من المستثمرين من أجل تقييم تداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على العلاقات التجارية العالمية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.33 بالمئة خلال التداولات، بعد أن أغلق مرتفعاً 0.8 بالمئة الأربعاء وسط حالة تفاؤل جاءت مدفوعة بآمال وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع.

كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.39% وكاك الفرنسي 0.10% وفوتسي الإيطالي 0.24% في تراجع مؤشر داكس الألماني 0.13%. وهدد ترامب الأربعاء بتصعيد الحرب التجارية العالمية عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات فقط من إعلان التكتل فرض رسوم مضادة رداً على القيود التجارية الأمريكية.

وتعرض مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار، شديد التأثر بالقيود التجارية، لأكبر ضربة وانخفض بأكثر من واحد بالمئة، في حين هبط مؤشر قطاع البنوك في أوروبا 0.7 بالمئة.

أما مؤشر أسهم الفضاء والدفاع الأوروبي فقد ارتفع 0.6 بالمئة.

وقفز سهم إنرجيكونتور 3.3 بالمئة بعد أن رفعت شركة تشغيل مزارع الرياح الألمانية أمس الأربعاء توقعاتها للأرباح الأساسية لعام 2024 بأكثر من توقعات السوق. وصعد سهم منصة التجارة الإلكترونية البريطانية آي.جي جروب 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت الخميس أن إيراداتها في الربع الثالث قفزت 12 بالمئة إلى 268 مليون جنيه إسترليني (347 مليون دولار).

اليابان

حول المؤشر نيكاي الياباني مساره الخميس وأنهى التعاملات على تراجع بضغط من أسهم شركات التصدير في وقت ارتفع فيه الين بعد تصريحات أدلى بها محافظ بنك اليابان عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وهبط نيكاي 0.08 بالمئة مسجلاً 36790.03 نقطة بعد أن سجل ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مقتفياً أثر مؤشرات وول ستريت خلال الليل. وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة مسجلاً 2698.36 نقطة.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الخميس إنه يتوقع تحسن الاستهلاك مع وصول زيادة تكلفة الواردات للاعتدال وزيادة نمو الأجور. ودفعت تلك التصريحات رهانات على رفع مبكر لأسعار الفائدة مما زاد من عوائد سندات الحكومة اليابانية وأدى أيضاً لصعود الين.

وواصلت شركات السيارات تسجيل الخسائر مع هبوط سهم تويوتا موتور 1.54 بالمئة وهوندا موتور 1.21 بالمئة ونيسان موتور 3.92 بالمئة. ونزل قطاع شركات السيارات 1.22 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء في القطاعات الفرعية لبورصة طوكيو وعددها 33.

وقلّص سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق من مكاسبه لينهي التعاملات على ارتفاع بنسبة 3.67 بالمئة. ومحا سهم طوكيو إلكترون مكاسبه وأغلق على تراجع 0.07 بالمئة. ومن بين 225 شركة مسجلة على مؤشر نيكاي ارتفعت أسهم 111 شركة وانخفضت أسهم 112 بينما جرى تداول أسهم شركتين دون تغيير يذكر.