نيكاي الياباني يغلق على تراجع بضغط من صعود الين

حول المؤشر نيكاي الياباني مساره اليوم الخميس وأنهى التعاملات على تراجع بضغط من أسهم شركات التصدير في وقت ارتفع فيه الين بعد تصريحات أدلى بها محافظ بنك اليابان عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وهبط نيكاي 0.08 بالمئة مسجلا 36790.03 نقطة بعد أن سجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت خلال الليل.

وقلَص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة مسجلا 2698.36 نقطة.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا اليوم الخميس إنه يتوقع تحسن الاستهلاك مع وصول زيادة تكلفة الواردات للاعتدال وزيادة نمو الأجور.

ودفعت تلك التصريحات رهانات على رفع مبكر لأسعار الفائدة مما زاد من عوائد سندات الحكومة اليابانية وأدى أيضا لصعود الين.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري "ليس هناك جديد يذكر في ما قاله أويدا اليوم لكن السوق حساسة لتصريحاته في وقت يحاول فيه بنك اليابان رفع أسعار الفائدة ودول أخرى تخفضها".

وعادة ما يضر صعود الين بأسهم الشركات التي تصدر منتجاتها لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين لدى استعادتها لليابان.

وواصلت شركات السيارات تسجيل الخسائر مع هبوط سهم تويوتا موتور 1.54 بالمئة وهوندا موتور 1.21 بالمئة ونيسان موتور 3.92 بالمئة.

ونزل قطاع شركات السيارات 1.22 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء في القطاعات الفرعية لبورصة طوكيو وعددها 33.

وقلّص سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق من مكاسبه لينهي التعاملات على ارتفاع بنسبة 3.67 بالمئة. ومحا سهم طوكيو إلكترون مكاسبه وأغلق على تراجع 0.07 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مسجلة على مؤشر نيكاي ارتفعت أسهم 111 شركة وانخفضت أسهم 112 بينما جرى تداول أسهم شركتين دون تغيير يذكر.