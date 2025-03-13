الدولار يعاني بسبب مخاوف اقتصادية ورسوم ترامب الجمركية

واجه الدولار صعوبة أمس في الارتفاع عن أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسة مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي في ضوء سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.

وحوم اليورو قرب أعلى مستوى في 5 أشهر مع تزايد التفاؤل بشأن انتهاء الحرب في أوكرانيا. وشهد الدولار الكندي استقراراً بعد جلسة متقلبة الثلاثاء عندما تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50 % قبل أن يتراجع عن حديثه لاحقاً. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.08 % إلى 103.53 في ساعات التداول الآسيوية، بعد يوم من انخفاضه 0.46 % ، وهو ما دفعه إلى أدنى مستوى عند 103.21 للمرة الأولى منذ 16 أكتوبر.

وتراجع اليورو 0.13 % إلى 1.0905 دولار، لكنه ظل قرب ذروة الجلسة الماضية عند 1.0947 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر. وقالت أوكرانيا أول من أمس إنها ستقبل الاقتراح الأمريكي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في الصراع مع روسيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.13 % ليصل إلى 1.2931 دولار بعد ارتفاعه 0.53 % في الجلسة الماضية.

وصعد الدولار 0.14 بالمئة إلى 147.99 يناً بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 146.545 يناً . واستقر الدولار عند 1.4444 دولار كندي بعد أن تأرجح بين مكاسب بلغت 0.5 % وخسائر بلغت 0.4 % الثلاثاء.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 % إلى 7.2335 مقابل اليوان في التعاملات الخارجية. أما العملة المشفرة بتكوين، فخسرت 1.4 % إلى 81661 دولاراً بعد التعافي من أدنى مستوى لها في 4 أشهر عند 76666.98 دولاراً الثلاثاء.