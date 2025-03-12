نيكاي يقتنص المكاسب وسط مخاوف الرسوم الجمركية والنمو

ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين شراء أسهم بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي واصلت الضغط على المعنويات.

وبعد تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال التعاملات، أغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.1 بالمئة عند 36819.09 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 2694.91 نقطة.

وأرجع محللون ذلك إلى عمليات إعادة شراء الأسهم بعد هبوط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الثلاثاء، في حين خففت تقارير تفيد بأن أوكرانيا ستقبل اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار مع روسيا من تجنب المخاطرة.

ومع هذا، توخى المستثمرون الحذر قبل تقرير التضخم الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، في حين استمرت المخاوف حيال النمو في أكبر اقتصاد في العالم وسط السياسات المتغيرة باستمرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال سامويل هوانج، وهو مدير محفظة صناديق يابانية لدى إيست سبرينج للاستثمارات في سنغافورة "تحولت معنويات المستثمرين إلى الحذر وسط ظهور إشارات تفيد بأن قوة الاقتصاد الأمريكي ربما تتراجع، مع ارتفاع احتمالات حدوث ركود في الأمد القريب".

وأضاف أن المخاوف حيال النمو في الولايات المتحدة أثرت على المعنويات في سوق الأسهم اليابانية نظرا للعلاقة الوثيقة بين اقتصادي البلدين.

وهبط المؤشر نيكاي 7.8 بالمئة منذ بداية العام.

وتفوق القطاع المالي خلال اليوم مدعوما بارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية. وارتفع مؤشر أسهم البنوك 2.3 بالمئة ليتصدر مكاسب القطاعات.

ولبّى الكثير من أكبر الشركات اليابانية مطالب بزيادات كبيرة في الأجور بعد اختتام محادثات مع النقابات العمالية اليوم الأربعاء، مما عزز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الرئيسية، تراجع سهم أدفانتست 4.7 بالمئة مشكلا أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 0.8 بالمئة، وهوى سهم ليزرتك 5.4 بالمئة بينما ارتفع سهم مجموعة سوني 3.6 بالمئة.

وصعد سهم نيسان موتور 0.6 بالمئة بعد أن عينت شركة صناعة السيارات أمس الثلاثاء إيفان إسبينوزا رئيسا تنفيذيا جديدا.