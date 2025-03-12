شبح الركود الأمريكي يهبط بـ «وول ستريت»

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، أمس، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واشتعال حرب الرسوم الحمائية، بينما تراجعت أسهم كولز ودلتا بعد إعلان توقعات مخيبة للآمال.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 73.8 نقطة أو 0.18 % عند الفتح إلى 41837.95 نقطة، كما تراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.9 نقاط أو 0.19 % إلى 5603.65 نقاط، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 25.2 نقطة أو 0.14 % إلى 17443.093 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه أصدر تعليمات لوزير التجارة بإضافة رسوم جمركية بواقع 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على تلك المنتجات إلى 50 %.