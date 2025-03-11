الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع في الجلسة السابقة

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر بعد خسائر أسهم شركات التكنولوجيا العالمية في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من احتمال تأثر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وانزلاقها إلى الركود بسبب الحرب التجارية التي تلوح في الأفق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، وتراجع أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له في نحو شهر.

كما نزل المؤشر ناسداك، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، في وول ستريت أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبا.

وقادت أسهم شركات السفر والترفيه خسائر القطاعات، وانخفضت 1.6 بالمئة، كما تراجعت أسهم شركات الرعاية الصحية 1.2 بالمئة.

وخسرت أسهم البنوك، التي استفادت مؤخرا من زيادة آفاق الإنفاق في ألمانيا، 0.9 بالمئة.

وتعهد حزب الخضر في ألمانيا بمنع تنفيذ خطط فريدريش ميرتس، الذي من المرجح أن يصبح مستشار البلاد المقبل، للإنفاق العسكري والبنية الأساسية ما لم تتضمن الإجراءات دعما حقيقيا لسياسات المناخ والاقتصاد.

لكن الحزب قدم مقترحات أخرى أمس الاثنين في محاولة للتوصل إلى تسوية.

وارتفع سهم فولكس فاجن 3.2 بالمئة. وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إنها تتوقع في أفضل الأحوال زيادة طفيفة في هامش الأرباح التشغيلية لعام 2025.

وزاد مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 0.9 بالمئة.

وربح سهم صيدلية ريدكير 12.3 بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن نتائج العام بأكمله وأعلنت توقعاتها لعام 2025.