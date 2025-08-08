1.8 مليار درهم تداولات الأسهم وسوق دبي فوق 6130 نقطة

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 285 مليون درهم، بما يعادل 38.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 745.7 مليون درهم.

وواصل «مساكن دبي ريت» تحطيم أرقامه القياسية، ليقفز بـ3.7 % إلى 1.4 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي في شهر مايو الماضي.

وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على مكاسبه فوق مستوى 6133 نقطة، بدعم أداء بعض أسهم قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق عند 6133.13 نقطة، منخفضاً بـ0.37 %.

وتصدر سهم «الأسمنت الوطنية» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 12.2 %، وصعدت أسهم دبي للمرطبات 6.6 %، وبي إتش إم كابيتال 4.8 %، واكتتاب القابضة 3.07 %، وباركن 0.49 %. وانخفضت أسهم سكون تكافل 10 %، وديبا 6.25 %، والوطنية الدولية القابضة 3.8 %، وإعمار للتطوير 2.26 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة دبي للاستثمار بقيمة 16.94 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 5.8 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.90 درهم للسهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 53 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 276 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 223 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10317.01 نقطة، متراجعاً 0.12 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 125.14 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 100.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 93 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم برجيل القابضة

4.76 %، وألف للتعليم القابضة 3.77 %، وفينكس كروب 3.4 %، وبريسايت 2.16 %.في المقابل، تراجعت أسهم حياة للتأمين 4.76 %، والخليج اﻻستثمارية 4.3 %، وبنك الشارقة 2.97 %، وأغذية 2.87 %.

رسملة وسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.208 تريليونات درهم في جلسة أمس، موزعة بواقع 3.150 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.058 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و745.7 مليو

ن درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 537.4 مليون سهم عبر تنفيذ 31.7 ألف صفقة.

وشهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.15 %، والبحرين 0.02 %، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.48 %، وقطر 0.33 %، ومسقط 0.15 %، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.93 %.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.15 % ليغلق عند 10930 نقطة، وبتداولات بلغت 4.5 مليارات ريال.وانخفضت أسهم سهم أكوا باور، وبترو رابغ، والحمادي، ومجموعة صافولا، والأبحاث والإعلام، وكاتريون، وأنابيب الشرق، بنسب تراوحت بين 1 و4 %، عقب إعلان النتائج المالية.

في المقابل ارتفع سهم إنتاج بنسبة 5 % عند 42.42 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى 18.6 مليون ريال. وتصدر سهم بوان ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 58.60 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.475 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.93 % ليغلق عند مستوى 35809 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1 % ليغلق عند مستوى 43853 نقطة.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.93 % ليغلق عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3819 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.71 % ليغلق عند مستوى 10580 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.74 % ليغلق عند مستوى 14222 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07 % ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً بنسبة 0.98 % إلى 2926.26 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.3 ملايين دينار، مقارنة بـ8.8 ملايين في الجلسة السابقة.

واختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الثالث على التوالي، بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط سيولة جيدة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.87 % إلى 5.79 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 2.34 % إلى 19.7 ديناراً وسهم البوتاس العربية 3.01 % إلى 32.5 ديناراً، فيما تراجع سهم البنك الأردني الكويتي 0.69 % إلى 2.88 دينار.