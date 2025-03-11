نيكاي يلامس أدنى مستوياته في 6 أشهر

هبط المؤشر نيكاي اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مقتفيا أثر وول ستريت التي تكبدت خسائر فادحة الليلة الماضية، لكنه قلص معظم خسائره عند الإغلاق مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وانخفض نيكاي 0.64 بالمئة إلى 36793.11 نقطة عند الإغلاق بعد أن هبط أدنى مستوى له عند 35987.13 نقطة منذ 17 سبتمبر.

وهبطت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين بسبب استمرار صراع الرسوم الجمركية وتزايد القلق بشأن إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية مما أثار مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد ينزلق إلى الركود.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام بقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية إن العقود الآجلة لستاندرد اند بورز وناسداك عكست مسارها في التعاملات الآسيوية رغم ذلك مما دفع المستثمرين إلى تغطية مراكزهم البيعية.

وأضاف "لن يتراجع الاقتصاد الياباني على ما يبدو بعد كل ذلك، وبالتالي أعاد المستثمرون شراء ما باعوه من أسهم في وقت سابق من الجلسة".

وتعافى سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق وارتفع 1.69 بالمئة عند الإغلاق ليعطي المؤشر نيكاي أكبر دفعة.

كما عكس سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو مساره وارتفع 0.31 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، 2.75 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الذي كان أداؤه أفضل مقارنة بنيكاي، نحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 28 أكتوبر.

وقلص المؤشر معظم خسائره وانخفض 1.11 بالمئة إلى 2670.72 نقطة عند الإغلاق.

وانخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.4 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة سوميتومو المالية بالنسبة نفسها، وخسر سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.69 بالمئة.

وانخفضت كل مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء خمسة، وتراجع قطاع السمسرة 2.88 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء.

وتراجع قطاع المعادن غير الحديدية مع انخفاض سهم شركة فوجيكورا لصناعة الكابلات 2.71 بالمئة وسهم فوروكاوا إلكتريك، وهو مؤشر للاستثمار في مراكز البيانات، 4.18 بالمئة.