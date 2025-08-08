أسهم أوروبا تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر



ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، وحققت أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعاً مع تقييم المتعاملين لمرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية لصناعة الأدوية 3.2 % وكان من بين أفضل الأسهم أداء على مؤشر ستوكس 600 بعد أن أظهرت دراسة المرحلة الأخيرة لشركة إيلي ليلي المنافسة لعقار إنقاص الوزن أن نتائجه أضعف من عقار ويجوفي لعلاج السمنة عن طريق الحقن الذي تنتجه نوفو نورديسك.

وكسب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، خلال التعاملات، كما ارتفعت معظم أسواق المال في المنطقة، وزاد المؤشر القياسي الإسباني إيبكس 0.4 %.

وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 %، وذلك بعد يوم من قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في تصويت متقارب بواقع 5 أصوات مقابل 4 أصوات في ظل المخاوف بشأن التضخم التي ألقت بظلالها على القرار.

وهوى سهم ميونيخ ري 7 % وكان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر بعد أن خفضت شركة إعادة التأمين الألمانية توقعاتها للسنة المالية لإيرادات التأمين بسبب الأعمال التجارية وأسعار صرف النقد الأجنبي.

وقفز سهم مجموعة «آر.تي.إل» 3.1 % بعد أن أعلنت شركة البث الأوروبية عن نتائجها نصف السنوية وأكدت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله.

ورفعت فلاتر وهي أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم توقعاتها لنمو أرباحها للعام بأكمله، ولكن السهم فقد 1.4 %.

وهبط سهم المجموعة المالية الإيطالية يونيبول 2.7 % على الرغم من إعلانها عن ارتفاع أرباح النصف الأول.

وقال ترامب إنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران ليشغل المقعد الشاغر حديثاً في مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال الأشهر القليلة المقبلة المتبقية، بينما تبحث الإدارة عن شاغل دائم للمنصب.

تقارير الأرباح

وتجاوز مؤشر توبكس الياباني مستوى 3 آلاف نقطة النفسي لأول مرة مدعوماً بالوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ومجموعة من تقارير الأرباح القوية.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، وصعد سهم تويوتا 3.5 %.

وزاد سهم سوفت بنك جروب، التي تستثمر في مجال التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 10 % بعد أن عادت المجموعة إلى تحقيق أرباح في الربع الأول.

وقال موتسومي كاجاوا المحلل لدى مارين ستراتيجيز «كانت هناك سلسلة من الأخبار الإيجابية في وقت غير متوقع».

وأضاف «مع ارتفاع أسعار الأسهم، ساد الخوف من تفويت الفرصة، ومن المحتمل أن يكون هناك مستثمرون كثيرون اشتروا أسهماً حديثاً».

وقال المفاوض التجاري الياباني ريوسي أكازاوا إن الحكومة الأمريكية وعدت الخميس بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإلغاء تداخل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع اليابانية.

وسيخفض المسؤولون الأمريكيون الرسوم الجمركية على السيارات إلى 15 % من 27.5 % بموجب الاتفاق التجاري الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي.

ارتفاع قياسي

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 % ليصل إلى مستوى قياسي عند 3038.84 نقطة رغم تراجع الزخم في جلسة بعد الظهر، واختتم التعاملات بزيادة 1.2 %.

وصعد مؤشر نيكاي الأكثر تركيزاً على التكنولوجيا 2.4 % إلى 42033.92 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 يوليو قبل أن يرتفع 1.9 % عند الإغلاق.

وقاد سوفت بنك المكاسب على المؤشر نيكاي وساهم بحوالي 259 نقطة في ارتفاع المؤشر 761 نقطة.

وقال ريتشارد كاي وهو مدير للمحافظ في شركة كومجست إن حملة الشركة الناشئة «التي استمرت لعدة عقود لتحقيق الريادة... تؤتي بثمارها في مجال الذكاء الاصطناعي الآن واستوعبتها السوق».

وربح سهم مجموعة سوني 3.5 % بعد ارتفاعه 4.1 % أمس الخميس بدعم من الأرباح.

ومن بين شركات صناعة السيارات، قادت تلك الأكثر اعتماداً على السوق الأمريكية المكاسب وارتفع سهم مازدا 4.9 % وسوبارو 5.4 %.

وكان سهم شركة تشوجاي للأدوية الخاسر الأبرز بنزوله 18 % تقريباً بعد أن أظهرت التجارب أن عقار شركة إيلي ليلي التجريبي الحاصل على ترخيص من تشوجاي لإنقاص الوزن كان أقل فعالية من عقار ويجوفي الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك.