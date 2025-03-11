مخاوف الرسوم الجمركية تتلاعب بالأسواق العالمية

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، وسط عزوف المستثمرين، بعد أسبوع من التقلبات الحادة بسبب الضبابية التي تثيرها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.30 بالمئة، خلال التداولات، بعد أن أنهى يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 10 جلسات بسبب الإحجام عن المخاطرة، وسط تحولات مستمرة في السياسة التجارية الأمريكية.

كما تراجع داكس الألماني 0.50% وفايننشال تايمز البريطاني 0.31% وكاك الفرنسي 0.18% وفوتسي الإيطالي 0.36%. وقاد المؤشر الفرعي لشركات الكيماويات المكاسب بارتفاعه واحداً بالمئة.

وتقدم المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية 0.8 بالمئة بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة جاءت مدفوعة بخطط ألمانيا لزيادة الإنفاق. وارتفع سهم راينميتال ثلاثة بالمئة ورينك 4.4 بالمئة.

وتوقع بنك بيرينبيرج ارتفاعاً قدره 686 مليار دولار في ميزانيات الدفاع في أوروبا بحلول 2035، وهو ما قد يدفع أرباح أسهم شركات الصناعات الدفاعية في المنطقة للنمو في الأجل المتوسط ​إلى مستوى «لم يسبق له مثيل» في السنوات الثلاثين الماضية.

وهبط المؤشر الفرعي لأسهم البنوك الأوروبية 0.7 بالمئة مما حد من المكاسب الإجمالية.

ولا تزال حالة من القلق تسود بين المستثمرين إزاء تصاعد حرب تجارية عالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي، مع تزايد الشكوك حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سيتجه نحو ركود.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في ختام جلسة متقلبة، بدعم من الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وسط إقبال على الشراء بين المستثمرين رغم أن الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية حدت من مكاسب المؤشر.

وانخفض المؤشر نيكاي لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر عند 36705.02 نقاط قبل أن يعوض خسائره ليغلق مرتفعاً 0.4 بالمئة إلى 37028.27 نقطة. وكان المؤشر أغلق عند أدنى مستوى في ستة أشهر يوم الجمعة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.3 بالمئة عند 2700.76 نقطة.

وصعد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.7 بالمئة مما قدم أكبر دفعة للمؤشر بعد أن استفادت أسهم شركات الرقائق اليابانية من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الأسبوع الماضي.

واستمر عدم اليقين العالمي في التأثير على ثقة المستثمرين. وفي مقابلة مع فوكس نيوز الأحد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد احتمال حدوث ركود وسط مخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين.

وقالت ماكي ساوادا المحللة الاستراتيجية لدى نومورا للأوراق المالية: «الحذر العام تجاه سياسات ترامب الجمركية والرسوم المضادة له تأثير سلبي»، ساهم في الانخفاض خلال التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.4 بالمئة، كما صعد سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.7 بالمئة.