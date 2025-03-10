استقرار أسهم أوروبا وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط عزوف المستثمرين بعد أسبوع من التقلبات الحادة بسبب الضبابية التي تثيرها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 10 جلسات بسبب الإحجام عن المخاطرة وسط تحولات مستمرة في السياسة التجارية الأمريكية.

وقاد المؤشر الفرعي لشركات الكيماويات المكاسب بارتفاعه واحدا بالمئة.

وتقدم المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية 0.8 بالمئة بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة جاءت مدفوعة بخطط ألمانيا لزيادة الإنفاق. وارتفع سهم راينميتال ثلاثة بالمئة ورينك 4.4 بالمئة.

وتوقع بنك بيرينبيرغ ارتفاعا قدره 686 مليار دولار في ميزانيات الدفاع في أوروبا بحلول 2035، وهو ما قد يدفع أرباح أسهم شركات الصناعات الدفاعية في المنطقة للنمو في الأجل المتوسط إلى مستوى "لم يسبق له مثيل" في السنوات الثلاثين الماضية.

وهبط المؤشر الفرعي لأسهم البنوك الأوروبية 0.7 بالمئة مما حد من المكاسب الإجمالية.

ولا تزال حالة من القلق تسود بين المستثمرين إزاء تصاعد حرب تجارية عالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي، مع تزايد الشكوك حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سيتجه نحو ركود.