نيكاي الياباني يغلق مرتفعاً بعد جلسة متقلبة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في ختام جلسة متقلبة اليوم الاثنين بدعم من الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وسط إقبال على الشراء بين المستثمرين رغم أن الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية حدت من مكاسب المؤشر.

وانخفض المؤشر نيكاي لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر عند 36705.02 نقطة قبل أن يعوض خسائره ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 37028.27 نقطة. وكان المؤشر أغلق عند أدنى مستوى في ستة أشهر يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 0.3 بالمئة عند 2700.76 نقطة.

وصعد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.7 بالمئة مما قدم أكبر دفعة للمؤشر بعد أن استفادت أسهم شركات الرقائق اليابانية من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الأسبوع الماضي.

واستمر عدم اليقين العالمي في التأثير على ثقة المستثمرين. وفي مقابلة مع فوكس نيوز أمس الأحد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد احتمال حدوث ركود وسط مخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين.

وقالت ماكي ساوادا المحللة الاستراتيجية لدى نومورا للأوراق المالية "الحذر العام تجاه سياسات ترامب الجمركية والرسوم المضادة له تأثير سلبي"، ساهم في الانخفاض خلال التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.4 بالمئة كما صعد سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.7 بالمئة.