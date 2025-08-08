نتائج قوية للشركات تصعد بمؤشرات الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية، أمس، مع ارتفاع نتائج الشركات، وذلك في وقت بدأ فيه سريان معدلات رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، مع صعود معظم البورصات الرئيسة في أوروبا خلال التعاملات. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 %، في حين ارتفع المؤشر (إس.إم.آي) القياسي السويسري 0.1 %.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم، بما في ذلك رسوم تبلغ 39 % على سويسرا. وقال مصدر لرويترز إن الرئيسة السويسرية كارين كيلر-زوتر غادرت واشنطن الأربعاء، دون أن تتمكن من الالتقاء مع ترامب، أو أي من كبار المسؤولين التجاريين.

الفائدة البريطانية

وأعلن بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، خلال اجتماعه أمس، لكن من الممكن أن يكون صانعو السياسات النقدية منقسمين حول التوقعات، مع مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وتعرض قطاع الاتصالات لضغوط وانخفض 2.2 %، إذ هبط سهم شركة (فرينت إيه.جي) 8.5 %، وتراجع سهم شركة (دي.تي.تيليكوم) 5.2 %، بعد إعلان النتائج الفصلية، ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم (ميرسك) 5.3 %، بعد رفع مجموعة الشحن توقعاتها لأرباح العام بكامله، بسبب الطلب العالمي على شحن الحاويات عبر المحيطات.

وانخفض سهم شركة (ميرك كيه.جي.إيه.إيه) 3 %، بعد تضييق نطاقها الاسترشادي للمبيعات المحققة من العمليات الداخلية، وإعلانها عن انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني، بسبب ضعف الدولار.

وتصدرت شركة (راينميتال) خسائر المؤشر بانخفاض سهمها 5.2 %، وذلك بعد تسجيل شركة الدفاع الألمانية مبيعات في الربع الثاني أقل من المتوقع، بسبب التأخير في ترسية عقود الدفاع الألمانية.

أداء قوي

وارتفع مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقاً إلى مستوى قياسي، بعد انحسار مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وزيادة تفاؤل المستثمرين إزاء الأداء القوي للشركات المحلية.

وصعد مؤشر توبكس 0.72 %، ليغلق عند 2987.92 نقطة، وارتفع المؤشر نيكاي 0.65 %، إلى 41059.15 نقطة. وواصل المؤشران الارتفاع لثالث جلسة على التوالي.

وعوضت المكاسب المستمرة لليوم الثالث، انخفاضاً حاداً يوم الاثنين الماضي، عندما سجل نيكاي أكبر خسارة في شهرين.

وقال سيتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري «كانت السوق تمضي في مسار نزولي بشدة، مع وجود مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات المحلية. لكن هذا الشعور انعكس».

دعم المعنويات

وأضاف «أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما دعم المعنويات بالنسبة للأسهم الأمريكية واليابانية».

وقفز سهم سوني جروب 4 %، ليمنح المؤشر توبكس أكبر دفعة، بعد أن رفعت شركة الألعاب والكاميرات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بكامله بنسبة 4 %. وظل مؤشر توبكس محتفظاً بقوته الدافعة، على الرغم من انخفاض سهم تويوتا موتور ثقيل الوزن على المؤشر 1.5 %، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 16 %.

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.85 %. وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.35 %، وصعد سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 11 %.

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.46 %، ليواصل الخسائر لليوم الثالث. وعوض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة، وأنهى المعاملات مرتفعاً 0.3 %.