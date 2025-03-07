الأسهم العالمية ترتفع بتراجع مخاوف الرسوم الجمركية

واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق مكاسب، أمس، في ظل الآمال بتهدئة التوتر التجاري بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات لمدة شهر من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.14 بالمئة خلال التداولات. وكان قد ارتفع في الجلسة السابقة بعد أن وافق قادة ألمانيا على إصلاح شامل لقواعد الاقتراض لتعزيز الإنفاق الدفاعي وإنعاش النمو.

وقفز مؤشر قطاع صناعة السيارات ومكوناتها 1.2 بالمئة، وزاد سهم فولكسفاجن 3.1 بالمئة، وربح سهم بي.إم دبليو 3.3 بالمئة، وارتفع سهم ستيلانتس 2.4 بالمئة.

وقادت أسهم البنوك الأوروبية مكاسب القطاعات وارتفعت بأكثر من اثنين بالمئة إلى مستوى قياسي جديد.

غير أن أسهم شركات العقارات والمرافق حدت من مكاسب المؤشر مع استمرار ارتفاع عوائد السندات.

وصعد سهم لوفتهانزا 7.5 بالمئة. وأعلنت شركة الطيران انخفاض أرباح التشغيل للعام بأكمله بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع سهم ميرك كيه.جي.إيه.إيه 1.2 بالمئة بعد توقع مجموعة الرعاية الصحية والتكنولوجيا نمو الأرباح التشغيلية، المعدلة في ضوء سعر العملة، بنسبة تصل إلى ثمانية بالمئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، الخميس، مقتفياً أثر مكاسب سجلتها وول ستريت خلال الليل مع تراجع المخاوف بشأن تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدت تراجعات في أسهم مرتبطة بالرقائق من المكاسب الإجمالية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.77 بالمئة ليغلق عند 37704.93 نقاط، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.22 بالمئة إلى 2751.41 نقطة.

وارتفعت أسهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.17 بالمئة مما قدم أكبر دفعة لمؤشر نيكاي الخميس.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم هوندا موتور اثنان بالمئة وزاد سهم نيسان واحداً بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة بعد أن رفعت جولدمان ساكس تصنيفها وسعرها المستهدف لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 10.79 بالمئة وكسب سهم نظيرتها كاواساكي للصناعات الثقيلة 7.29 بالمئة.

فيما هبطت أسهم الرقائق وحدت من مكاسب المؤشر نيكاي، إذ خسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.16 بالمئة وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 بالمئة.

وقال ياسودا «ترى السوق الآن أن نمو صناعة الرقائق العالمية بلغ ذروته بعد أن رأوا توقعات إنفيديا الشهر الماضي».

وهبطت أسهم شركات صناعة الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات مراكز البيانات، إذ انخفض سهم فوكوكاوا إلكتريك 3.47 بالمئة وخسر سهم فوجيكورا 1.75 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 78 بالمئة من الأسهم وانخفضت أسعار 19 بالمئة، بينما استقرت أسعار واحداً بالمئة فقط من الأسهم.