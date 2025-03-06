الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال تهدئة القلق من الرسوم الجمركية

واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق مكاسب اليوم الخميس في ظل الآمال بتهدئة التوتر التجاري بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات لمدة شهر من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08.14 بتوقيت غرينتش. وكان قد ارتفع في الجلسة السابقة بعد أن وافق قادة ألمانيا على إصلاح شامل لقواعد الاقتراض لتعزيز الإنفاق الدفاعي وإنعاش النمو.

وقفز مؤشر قطاع صناعة السيارات ومكوناتها 1.2 بالمئة. وزاد سهم فولكسفاغن 3.1 بالمئة، وربح سهم بي.إم دبليو 3.3 بالمئة، وارتفع هم ستيلانتس 2.4 بالمئة.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره في الساعة 13.15 بتوقيت غرينتش. ومن المرجح أن يكون القرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وسينصب الاهتمام على تصريحات صناع السياسات بشأن التحرك المستقبلي للبنك المركزي في ظل غموض التوقعات على ما يبدو بسبب استمرار الحرب التجارية العالمية.

وقادت أسهم البنوك الأوروبية مكاسب القطاعات وارتفعت بأكثر من اثنين بالمئة إلى مستوى قياسي جديد.

غير أن أسهم شركات العقارات والمرافق حدت من مكاسب المؤشر مع استمرار ارتفاع عوائد السندات قبل قرار البنك المركزي الأوروبي.

وصعد سهم لوفتهانزا 7.5 بالمئة. وأعلنت شركة الطيران انخفاض أرباح التشغيل للعام بأكمله بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع سهم ميرك كيه.جي.إيه.إيه 1.2 بالمئة بعد توقع مجموعة الرعاية الصحية والتكنولوجيا نمو الأرباح التشغيلية، المعدلة في ضوء سعر العملة، بنسبة تصل إلى ثمانية بالمئة.