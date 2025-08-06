نيكاي يصعد مع انحسار المخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء بعدما عوض خسائر تكبدها في التعاملات المبكرة، مع انحسار المخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم الرخيصة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكاي 0.62 بالمئة إلى 40802.73 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، عاكسا انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع 1.12 بالمئة إلى 2969.55 نقطة، بدعم من مكاسب بنسبة اثنين بالمئة لكل من سهم تويوتا موتور وسهم مجموعة سوني.

وقال ناوكي فوجيوارا المدير لدى شينكين لإدارة الأصول "اشترى المستثمرون الأسهم لأن مكاسب المؤشر نيكي في الجلسة السابقة لم تكن كافية لتعويض انخفاضات يوم الاثنين".

وتراجعت الأسهم اليابانية بأكبر قدر خلال شهرين يوم الاثنين مع تزايد المخاوف إزاء الاقتصاد وسياسة التجارة في الولايات المتحدة، في حين تزايدت التكهنات بشأن الاضطرابات المحتملة في السياسة المحلية.

وقال فوجيوارا "الانخفاضات التي شهدتها أسهم الشركات ذات الثقل هي التي تضغط على المؤشر اليوم".

ونزل سهم طوكيو إلكترون 3.46 بالمئة ليسبب أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وخفض محللو ميزوهو للأوراق المالية التوصية لسهم شركة معدات تصنيع الرقائق من "شراء" إلى "محايد".

وقفز سهم ميتسوي فودوسان ستة بالمئة بعد ارتفاع صافي الربح الفصلي لشركة التطوير العقاري إلى مثليه تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 4.19 بالمئة، مسجلا قفزة للجلسة الثانية على التوالي، بعد إبرام الشركة صفقة تاريخية لبناء سفن حربية من الجيل التالي لأستراليا.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 80 بالمئة وانخفض 16 بالمئة واستقر اثنان بالمئة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، باستثناء واحد، مع قفزة لقطاع العقارات بنسبة ثلاثة بالمئة ليصبح صاحب أفضل أداء.

وانخفض قطاع الخدمات 0.66 بالمئة مدفوعا بتراجع سهم شركة ريكروت هولدنج 3.49 بالمئة.