ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية رغم هبوط "وول ستريت"

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعدما أدى تراجع "وول ستريت" إلى تبديد كل المكاسب التي حققتها الأسواق الأمريكية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي.

وأعلنت الصين أنها تستهدف نموا اقتصاديا بمعدل سنوي يبلغ نحو 5٪ خلال عام 2025، بما يتماشى مع هدف العام الماضي، كما تعهد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، بمزيد من الإنفاق الحكومي وتدابير أخرى لدعم النمو.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بأقل من 1ر0 % ليصل إلى 44ر37356 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 16ر23207 نقطة، فيما استقر مؤشر شنغهاي المركب دون تغيير تقريبا عند 16ر3324 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 03ر2546 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر1 ليصل إلى 60ر8100 نقطة.

وهبطت الأسهم الأمريكية بعدما دخلت الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات من الصين وكندا والمكسيك حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، وكان المستثمرون يترقبون معرفة ما يقوله الرئيس دونالد ترامب خلال خطابه أمام الكونجرس والأمة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تراجع مع نهاية تداولات أمس الثلاثاء، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 8ر1%، ليصل إلى 15ر5778 نقطة، مع إغلاق أكثر من 80% من الأسهم في المؤشر القياسي على تراجع.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي جلسة التداولات متراجعا بنسبة 6ر1%، ليصل إلى 99ر42520 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 4ر0 %، ليصل إلى 16ر18285 نقطة، حيث ساعدت المكاسب التي حققتها شركة "إنفيديا" وشركة "مايكروسوفت" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في تقليص الخسائر.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 70 سنتا ليصل إلى 56ر67 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 37 سنتا ليصل إلى 67ر70 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 99ر149 ينا يابانيا من 82ر149 ينا، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 0607ر1 دولار من 0622ر1 دولار.