أسوأ أداء يومي لأسهم أوروبا في 6 أشهر بعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية



تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عن مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وسط موجة بيع عالمية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

وأثار ذلك قلق المستثمرين من الضرر الذي قد يلحق بالنمو العالمي وما إذا كانت رسوم مماثلة ستُفرض على أوروبا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 2.1 %، مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ أغسطس 2024.

وتراجعت جميع البورصات الأوروبية فيما هوى المؤشر الألماني 3.5 % بعد ارتفاع لمستوى غير مسبوق "الاثنين".

ودخلت الرسوم الجمركية المهددة حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم مبددة الآمال في تأجيلها لحين إجراء المزيد من المفاوضات.

وكانت شركات السيارات هي الأكثر تضرراً، إذ انخفض سهم ستيلانتس 10.2 % فيما نزل سهما بي.إم.دبليو وفيراري 5.9 % و4.4 % على الترتيب.

وهبط قطاع شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الخاصة بها 5.4 %، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ مارس 2022.

وقال يوريس فرانسن، رئيس فريق توزيع الأرباح والقيمة لدى فان لانسخوت كيمبن: «حتى أيام قليلة مضت، كان هناك أمل في أن ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية، لكنه لن ينفذها. والآن أصبح من الواضح أنه يفعل ذلك، وقد صدمت أسواق الأسهم العالمية بعض الشيء بسبب ذلك».

وأضاف: «شركات تصنيع السيارات لديها جزء من سلسلة التوريد والتصنيع خارج الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يضر بهذه الشركات».

ونزلت أسهم الخدمات المالية والبنوك 3.7 % و3.8 % على الترتيب.

وتراجعت كل المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 باستثناء مؤشر المرافق الذي ارتفع طفيفاً ومؤشر الأغذية والمشروبات الذي ارتفع 1.2 %.

وأبدى مستثمرون قلقهم من أن يصبح الاتحاد الأوروبي الهدف التالي، بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية 25 % على السيارات وغيرها من الواردات من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقفز سهم لينت اند سبرونجلي السويسرية 8.2 % بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح تشغيلية للعام بأكمله أفضل قليلاً من المتوقع.