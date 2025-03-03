لأول مرة في تاريخه.. مؤشر داكس للبورصة الألمانية يتجاوز حاجز 23 ألف نقطة

تجاوز مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية، اليوم الاثنين، حاجز 23 ألف نقطة، وذلك لأول مرة على مدار تاريخه، ما عزز مكاسبه السنوية لتصل إلى ما يقارب 16%.

وفي آخر تداولاته، حقق المؤشر الألماني الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 2.69 % ليصل إلى 23158.47 نقطة.

وتصدرت شركة راينميتال الألمانية لصناعات الأسلحة قائمة الرابحين، حيث حققت أسهمها في بعض الأوقات ارتفاعاً يتألف من رقمين لتصل قيمة السهم إلى ما يقرب من 1200 يورو. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بتوقعات تخصيص صندوق خاص للجيش الألماني وزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما شهدت أسهم شركات السيارات طلبًا قويًا. ففي ظل التهديدات بفرض غرامات بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح مصنعي السيارات مزيداً من الوقت للامتثال للقواعد الأوروبية.

وأعلنت السياسية الألمانية في بروكسل أنها ستقترح تعديلًا مستهدفًا لمعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا الشهر.