"داكس" الألماني يقترب من مستوى قياسي مع ارتفاع أسهم شركات التسليح

حققت سوق الأسهم الألمانية بداية إيجابية لشهر مارس الجاري بفضل مكاسب الأسعار في الخارج وارتفاع أسهم شركات التسليح.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ارتفع مؤشر "داكس" بنسبة 88ر0% إلى 45ر22749 نقطة. وبذلك اقترب المؤشر إلى أعلى مستوى قياسي له منذ 2011، والذي بلغ حينذاك 22935 نقطة.

وارتفع مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة بنسبة 17ر1% إلى 40ر28628 نقطة. وارتفع مؤشر "يوروستوكس 50" بنسبة 34ر0%.

وفي مساء الجمعة، تعافت بقوة المؤشرات في "وول ستريت"، كما استفادت أسواق الأسهم في آسيا أيضا من هذا الاتجاه الإيجابي في الصباح.

وتأتي البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين في بداية الأسبوع، حيث تحسنت الحالة المزاجية في الشركات الصناعية الصينية الكبرى التي تهيمن عليها الدولة بشكل مفاجئ في فبراير الماضي على الرغم من النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال مراقب السوق أندرياس ليبكوف: "المستثمرون يتطلعون إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي المحتمل الذي من شأنه أن يفيد بشكل خاص قطاع العقارات والاستهلاك المحلي في الصين". وبحسب تقارير، هددت الصين أيضا الولايات المتحدة باتخاذ تدابير مضادة في أعقاب زيادة الرسوم الجمركية.

وتعطي أزمة البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب زخما إضافيا لبحث إنشاء صندوق خاص للتسليح في ألمانيا. وارتفعت أسهم شركة "راينميتال" الألمانية العملاقة لصناعة الأسلحة إلى مستوى قياسي بأكثر من 17%.