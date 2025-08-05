نيكاي يصعد مقتفياً أثر وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مدعوما بإغلاق قوي في وول ستريت، لكن خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق حدت من المكاسب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.5 بالمئة إلى 40499.21 نقطة بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 بالمئة إلى 2936.09.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أمس الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 27 مايو، إذ سعى المستثمرون إلى إبرام صفقات رابحة بعد موجة بيع يوم الجمعة وكثفوا الرهانات على خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول بعد بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع.

وفي اليابان، ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.64 بالمئة بعدما قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز إن الشركة ستسلم أولى الفرقاطات الجديدة للبحرية الأسترالية بموجب صفقة بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي (6.5 مليار دولار).

وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا اثنين بالمئة مقدما أقوى دفعة للمؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 76 بالمئة منها وانخفض 19 بالمئة واستقر ثلاثة بالمئة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء أربعة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.2 بالمئة وانخفض سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.25 بالمئة مما ضغط على المؤشر نيكاي.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري "قادت هذه الأسهم ارتفاع المؤشر نيكاي الشهر الماضي، لكنها فقدت حتى الآن ذلك الزخم القوي".

وأضاف ياسودا أن الارتفاع الطفيف للين مقابل الدولار أثر أيضا على المعنويات.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 146.62 مقابل الدولار بعد أن كشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي ليونيو أن بعض أعضاء مجلس البنك يفضلون استئناف رفع أسعار الفائدة إذا خفت حدة التوتر التجاري.

وعادة ما يضغط الين القوي على أسهم شركات التصدير من خلال تقليل قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.