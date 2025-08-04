ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع مكثفة وتراجع السويسرية

ارتفعت أسهم أوروبا قليلاً، اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة، في حين تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع استيعاب المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39 %.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة. وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 1.5 % مع استئناف التداول، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وقال وزير الأعمال السويسري، جاي بارميلان، إن سويسرا قد تراجع عرضها للولايات المتحدة، بعد أن فرضت عليها رسوماً جمركية باهظة في أواخر الأسبوع الماضي حذر خبراء من أنها قد تؤدي إلى ركود.

وتراجع سهما شركتي الأدوية السويسرية نوفارتيس وروش بنسبة 1.3 % و2.3 %على التوالي، بعد أن بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسائل إلى قيادات 17 شركة أدوية كبرى، يطالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية، التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.

وتراجعت شركتا ريتشمونت وسواتش للسلع الفاخرة، وهما من بين أكثر الشركات السويسرية تأثراً بالرسوم الجمركية، بأكثر من 1.5 % لكل منهما.

وانخفض سهم يو.بي.إس بنسبة 2.5 %، بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا مرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري.

وكان سهم لويدز نقطة مضيئة، إذ ارتفع 6.3 % ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بعد أن ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكماً بشأن عمولات تمويل السيارات في أخبار إيجابية للبنوك.