تراجع معظم الأسواق الخليجية بفعل ضعف الأرباح

اختتمت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات، أمس، على انخفاض، متأثرة بضعف نتائج الأعمال في حين ألقى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة بظلاله على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع ترقب المستثمرين قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم بين 10 و41 % على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل مهلة انقضت في أول أغسطس.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 %، متأثراً بانخفاض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.2 % قبيل إعلان أرباحها الثلاثاء. وهوى سهم شركة جبل عمر للتطوير 5.4 % بعد أن أعلنت عن خسارة في الربع الثاني. وقد تأثرت الشركة، بانخفاض إيرادات الفنادق لتسجل خسارة 106 ملايين ريال (28.26 مليون دولار) نتيجة رسوم انخفاض قيمة الأصول مما أدى إلى تراجع مجمل الربح.

ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تملك أرامكو 70 % منها، حيث تراجع 1.2 % بعد أن سجلت الشركة خسارة في الربع الثاني. وعزت شركة البتروكيماويات خسائرها إلى تجنيب مخصصات وانخفاضات في القيمة بنحو 3.78 مليارات ريال نتيجة إغلاق وحدة تكسير في بريطانيا في إطار مراجعة لمحفظتها بغية خفض التكاليف وتحسين الربحية.

وانخفضت أسعار النفط، دولارين للبرميل يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج في حين غذى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب.

وفي سياق متصل، هوى سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 10 %، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ إدراجها في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد تراجع أرباحها الفصلية 18 %. وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.8 %، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 %.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 %، مدعوماً بصعود سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 3.2 %.