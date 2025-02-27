ارتفاع نيكاي الياباني وانخفاض سهم أدفانتست يحد من المكاسب

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الخميس ليتعافى بعد انخفاضه في الجلسة السابقة لكن تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق حد من المكاسب رغم توقعات نمو قوية من إنفيديا الأمريكية إحدى عملاء الشركة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.3 بالمئة إلى 38256.17 نقطة عند الإغلاق بعد أن هبط بنحو 0.2 بالمئة خلال الجلسة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 بالمئة إلى 2736.25 نقطة.

وكانت الأسواق تترقب صدور نتائج شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المؤشر نيكاي الذي سجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر أمس الأربعاء.

وقال يوسوكي ساكي، وهو متعامل كبير في شركة تي اند دي لإدارة الأصول "أعلنت إنفيديا عن نتائج قوية لكن السوق لم تكن سعيدة بها جدا".

وذكر خبراء أن الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وهي أسهم رئيسية على المؤشر، أظهرت تحركات متباينة مع ترقب السوق لأداء سهم إنفيديا في وقت لاحق من اليوم.

وقلص سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق مكاسبه المبكرة وارتفع بنحو واحد بالمئة عند الإغلاق مما أعطى نيكاي أكبر دفعة.

وتخلى سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، الموردة لإنفيديا، عن مكاسبه المبكرة وهبط بنحو اثنين بالمئة مما كان له أكبر تأثير على المؤشر نيكاي. وكان السهم عرضة للتقلبات بسبب اتجاهات السوق الأوسع.

وقفز سهم سوسيونكست 12.69 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي بعد أن أعلنت الشركة المرتبطة بالرقائق عن شراكة مع جوجل كوانتم إيه.آي.

وزاد سهم سيفن اند آي هولدينج 11.69 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن عائلة إيتو المؤسسة لم تتمكن من الحصول على التمويل المطلوب للقيام باستحواذ إداري على الشركة بقيمة 58 مليار دولار، وإنها ستنظر في عرض منافس من شركة كندية.

وربح سهم إيتوتشو 4.34 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها أنهت دراسة مشاركتها في عرض الاستحواذ المقدم من عائلة إيتو.

وارتفع سهم نيسان موتور 3.65 بالمئة بعد أن أشار تقرير إلى أن شركة صناعة السيارات تفكر في تغيير الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا بسبب تراجع أداء الشركة وانهيار محادثات الاندماج مع هوندا موتور.