تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد مكاسب طفيفة في "وول ستريت"

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تفاوت، حيث سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب طفيفة لدى إغلاق جلسة التداول، بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام تسببت في تراجع "وول ستريت" عن أعلى مستوياتها التاريخية.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 96ر38198 نقطة.

وهبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 74ر23618 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 05ر3364 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 3ر0 ٪ ليصل إلى 60ر8268 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر0 % ليصل إلى 77ر2618 نقطة.

وهبط مؤشر تايكس التايواني بنسبة 8ر0 %، فيما ارتفع مؤشر سيت التايلاندي بنسبة 1ر0 %.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تباين مع نهاية تداولات أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات بنسبة 4ر0 %، ليصل إلى 12ر43433 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بواقع 8ر0 نقطة، أو 01ر0 %، ليصل إلى 06ر5956 نقطة، بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام تسببت في تراجع "وول ستريت" عن أعلى مستوياتها التاريخية.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 3ر0 %، ليصل إلى 26ر19075 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 19 سنتا ليصل إلى 81ر68 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 22 سنتا ليصل إلى 29ر72 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 34ر149 ينا يابانيا من 10ر149 ينا، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 0475ر1 دولار من 0483ر1 دولار.