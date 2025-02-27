«2 بوينت زيرو» تستهدف الإدراج بأبوظبي في 2025

قالت مريم بنت محمد المهيري، الرئيسة التنفيذية لمنصة الاستثمار «2 بوينت زيرو» إن الشركة تستهدف إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام.

وأسست شركة العالمية القابضة في أبوظبي «2 بوينت زيرو» العام الماضي لتكون شركة قابضة تتجاوز قيمة أصولها 100 مليار درهم.

وذكرت مريم المهيري أن الشركة تتوقع وجود فرص للنمو في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث استثمرت إحدى شركات محفظتها في أصول التعدين.

واستثمرت شركة الموارد العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، 1.1 مليار دولار في مناجم موباني للنحاس في زامبيا عام 2024.

وتضم محفظة «2 بوينت زيرو» شركة «لونيت» لإدارة الاستثمارات البديلة وشركة «بلتون» المصرية للخدمات المالية وشركة «الموارد العالمية القابضة».

وفي إطار خططها التوسعية، استحوذت «2 بوينت زيرو» مؤخراً على شركة «مسيرة القابضة للاستثمارات المالية»، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، تمهيداً لتأسيس كيان جديد يحمل اسم «مسيرة القابضة»، مقره أبوظبي.

وتهدف «مسيرة» إلى تقديم خدمات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستهدف الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.