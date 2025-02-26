«الاتحاد للطيران» تعتزم إعلان طرح أولي الأسبوع الجاري

قال مصدران لـ«رويترز»، إن شركة «الاتحاد للطيران» تعتزم الإعلان عن إطلاق طرح عام أولي بمليار دولار هذا الأسبوع، فيما سيكون أول طرح عام لشركة طيران خليجية كبرى منذ ما يقرب من عقدين.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن شركة «الاتحاد للطيران» تخطط لطرح 20 % من أعمالها، من خلال بيع أسهم جديدة لتمويل طموحات نموها.

وكانت «الاتحاد للطيران» قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نتائجها المالية لعام 2024، محققة أداء استثنائياً في جميع المؤشرات الرئيسية.

وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 1.7 مليار درهم مدفوعاً بإيرادات الركاب المسافرين، التي وصلت إلى 20.8 مليار درهم، وإيرادات الشحن التي سجلت 4.2 مليارات درهم، وذلك بالتزامن مع تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية.

ونقلت الاتحاد للطيران 18.5 مليون مسافر خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 32 % مقارنة بالعام السابق.