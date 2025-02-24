الذهب يسجل ذروة جديدة وسط مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية



سجلت أسعار الذهب اليوم "الاثنين" أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الأمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2941.60 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار في وقت سابق خلال جلسة اليوم، وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يسجل فيها الذهب ارتفاعا قياسيا منذ بداية العام الحالي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2957.50 دولار. كما لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ 10 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة، مما يجعل الذهب في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف كبير محللي السوق لدى كيتكو ميتالز "يعتقد المستثمرون أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أو لفترة أطول".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن قريباً عن رسوم جمركية جديدة. ويُنظر إلى هذه الخطط على نطاق واسع على أنها تؤجج التضخم وقادرة على إشعال حروب تجارية، وبالتالي زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 961.95 دولار. كما هبط البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 948 دولارا.