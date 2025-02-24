الأسهم الأوروبية مستقرة والألمانية تصعد بعد فوز المحافظين في الانتخابات العامة

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر اليوم الاثنين، في حين ارتفع المؤشر الألماني مع ترحيب المتعاملين بفوز تكتل المعارضة المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بفعل تراجع أسهم الموارد الأساسية بسبب انخفاض أسعار المعادن.

أما في ألمانيا، فقد صعد المؤشر داكس 0.4 % بدعم من شركات صناعة الأسلحة.

وارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية هينسولدت وراينميتال ورينك بين واحد و2.8 % بعد فوز المحافظين.

وبدد اليورو بعض مكاسبه المبكرة ليسجل في أحدث تداولات 1.0485 دولار.

وسيخوض ميرتس، الذي من المقرر أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل، محادثات ائتلافية مطولة، إذ قد يحتاج إلى حليف واحد أو أكثر لتشكيل حكومة.

وقد تؤخر المحادثات المطولة لتشكيل الائتلاف السياسات التي تحتاجها ألمانيا بشكل عاجل ومنها إصلاحات الميزانية وزيادة الإنفاق لإحياء أكبر اقتصادات أوروبا بعد انكماش لعامين متتاليين.

وقاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي المنتعش بسبب احتمالات زيادة الإنفاق العسكري، مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة.

وعلى الناحية الأخرى، هوى سهم سيمنس إنرجي 11 بالمئة وخسرت شركة تصنيع المعدات الكهربائية شنايدر إلكتريك خمسة بالمئة.

وقفز سهم سايبم 3.8 % بعد أن قالت شركة الخدمات النفطية الإيطالية أمس الأحد إنها ستندمج مع منافستها النرويجية صب سي سيفن في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.63 مليار دولار.