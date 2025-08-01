رسوم ترامب الجمركية تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية بشكل كبير، الجمعة، مع تأثير فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية أمريكية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين، ونتائج أمازون الباهتة على المعنويات، في حين زاد تقرير الوظائف الضعيف من العزوف عن المخاطرة.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 349.2 نقطة، بما يعادل 0.79 %، إلى 43781.77 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 52.1 نقطة، أو 0.82 % إلى 6287.28 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 291.8 نقطة، أو 1.38 %، إلى 20830.643 نقطة.

قلق المستثمرين

وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من 3 أشهر، وذلك في نهاية أسبوع حافل مع تصاعد قلق المستثمرين من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عشرات الدول، من بينها رسوم 39 % على سويسرا.

وتجنب المستثمرون الأسهم عالية المخاطر عالمياً، مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية عالية، وإعلانه فرض رسوم مرتفعة على واردات دول عدة، من بينها كندا والبرازيل والهند وتايوان، في حين ستُفرض رسوم أساسية تبلغ 10 % على دول أخرى قبيل مهلة نهائية لإبرام اتفاق تجاري انتهت اليوم.

وانخفضت أسهم الرعاية الصحية 1 % بعد أن بعث ترامب برسائل إلى قادة 17 شركة أدوية كبرى، من بينها: نوفو نورديسك، وسانوفي، طالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

وقالت أنثي تسوفالي المحللة لدى «يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت»: «لاحظنا خلال هذا الأسبوع أن شركات مثل نوفو نورديسك واجهت تحديات مختلفة. صناعة الأدوية الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها، ولهذا السبب لم تُبد أي رد فعل تجاه حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية والسياسات المتبعة».

وأضافت «أوروبا سوق للتصدير، إذا شهدنا ارتفاعاً في الرسوم الجمركية في أنحاء العالم وتباطؤاً في التجارة، فسيكون لذلك تأثير في الشركات الأوروبية».

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 %، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أبريل، عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على الاقتصادات العالمية.

وقفز مؤشر تقلبات السوق الأوروبية 4.25 نقاط، ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

وخسر مؤشر ستوكس أكثر من 5 % منذ ذروته في مارس، لكنه كان على بعد 2 % فقط من بلوغ هذا المستوى هذا الأسبوع.