رسوم ترامب تهوي بالأسهم الأوروبية





سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة في نهاية أسبوع حافل وسط قلق المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على عشرات الدول بما في ذلك رسوم تبلغ 39 بالمئة على سويسرا.

وتراجعت الأسهم في قطاع الرعاية الصحية 1.3 بالمئة بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى رؤساء 17 شركة أدوية كبرى من بينها نوفو نورديسك وسانوفي يحدد فيها مدى الخفض المطلوب لأسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.

وهبط سهم نوفو نورديسك 4.2 بالمئة، ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات تقريبا، بينما انخفض سهم سانوفي واحدا بالمئة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة تقريبا بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، ليواصل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي متجها لاختتام الأسبوع على انخفاض.

وتراجع المؤشر القياسي 4.4 بالمئة من ذروة بلغها يوم الاثنين عندما اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق والمسجل في مارس .

وتأثر المؤشر بهبوط قياسي في سهم نوفو نورديسك بعد تحذير بشأن الأرباح، ومع تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وواصل ترامب حملة الرسوم الجمركية معلنا فرض رسوم باهظة على سلع عشرات الشركاء التجاريين ومنهم كندا والبرازيل والهند وتايوان.

وهبط المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة وانخفض المؤشر أو.إم.إكس.سي الدنمركي 2.8 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في عامين تقريبا. وسجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر أيضا.

فيما قفز سهم كامباري الإيطالية 8.6 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر ستوكس 600، بعد الإعلان عن زيادة في الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني.

وصعد سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) 2.1 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع على خلفية استمرار الطلب على الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي.