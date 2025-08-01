تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأمريكية الجديدة





تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة في أعقاب تذبذب أداء البورصة الأمريكية التي شهدت خسائر في الوقت الذي يجري فيه المستثمرون تقييما لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على 68 دولة والاتحاد الأوروبي، على أن تسري خلال سبعة أيام.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7ر0% إلى 96ر40797 نقطة، فيما انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5ر3% ليصل إلى 12ر3132 نقطة.

وتراجع مؤشر سانج سينج في هونج كونج بنسبة 8ر0% إلى 86ر24584 نقطة، فيما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5ر0% ليصل إلى 67ر3554 نقطة.

وانخفض مؤشر إس أند بي إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 9ر0% إلى 70ر8666 نقطة فيما ارتفع مؤشر "بي.إس.إي سينسيكس" في الهند بأقل من 1ر0% ليسجل 37ر81208 نقطة، فيما تراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 5ر0% إلى 38ر23434 نقطة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصبح سارية المفعول خلال سبعة أيام - وهي الخطوة التالية في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي ومتانة التحالفات الأمريكية التي بنيت على مدى عقود.

وصدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء بقليل من مساء الخميس. وجاء ذلك بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري. ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة تحدث للصحفيين في مكالمة مشترطا عدم الكشف عن هويته، سيجري تنفيذ الرسوم الجمركية في تاريخ لاحق من أجل تنسيق جدول المعدلات.