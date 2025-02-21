ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تتجه لإنهاء 8 أسابيع من المكاسب

تتجه الأسهم الأوروبية إلى كسر أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عام اليوم الجمعة بسبب ارتفاع عوائد السندات وأحدث تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بدعم من قطاع الكيماويات.

وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الخميس، وهي في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية 0.2 بالمئة لتنهي سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع، وهي الأطول منذ مارس آذار 2024.

وأبقت عوائد السندات المرتفعة وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة المستثمرين في حالة من التوتر هذا الأسبوع.

وينصب التركيز على القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والتي تصدر خلال الساعة الأولى من التداول.

ولم يشهد المؤشر فاينانشال تايمز 100 تغيرا يذكر بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 1.7 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهي أكبر زيادة منذ مايو من العام الماضي.

في التحركات المدفوعة بالأرباح، تقدم سهم ستاندرد تشارترد 4.7 بالمئة. وأعلن البنك عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار بعد ارتفاع الأرباح السنوية 18 بالمئة.

وكان قطاع الكيماويات الأفضل أداء مدفوعا بزيادة 2.8 بالمئة لسهم إير ليكيد بعد أن رفعت الشركة الموردة للغازات الصناعية توقعاتها لهامش الربح التشغيلي في الأجل المتوسط عقب تجاوز مبيعاتها في عام 2024 توقعات السوق بقليل.

وقفز سهم كينجسبان الأيرلندية لمواد البناء 10 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية لعام 2024.