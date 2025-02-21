نيكاي يغلق مرتفعاً بعد تعليقات محافظ بنك اليابان حول الفائدة

عكس المؤشر نيكاي الياباني خسائره ليغلق مرتفعا اليوم الجمعة بعد أن هدأت تعليقات محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا المخاوف من رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.26 بالمئة عند 38776.94 نقطة بعد أن هبط 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة على خلفية ارتفاع الين والقلق حيال الرسوم الجمركية الأمريكية. وخسر المؤشر 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة إلى 2736.53 نقطة.

وقال أويدا إن البنك المركزي مستعد لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد.

وأكد ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول أن "تعليقات أويدا دفعت العوائد على سندات الحكومة اليابانية إلى الانخفاض، وهو ما أدى لتراجع الين. وتسبب ذلك في رفع الطلب على الأسهم اليابانية".

وعزز ارتفاع التضخم التوقعات بأن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة وبوتيرة سريعة، مما أدى لصعود العوائد على سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقد هذا الأسبوع.

جاءت تعليقات أويدا بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للسياسة النقدية، بلغ 3.2 بالمئة في يناير، في أسرع وتيرة له في 19 شهرا.

وبسبب تعليقات أويدا، تراجع الين من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي سجله بعد ارتفاع التضخم، في حين تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد.

وقفز سهم شوجاي لصناعة الأدوية 4.47 بالمئة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وصعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق واحدا بالمئة.

وهبط سهم فاست ريتيلينج، مالكة العلامة التجارية للملابس يونيكلو، 1.16 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر.