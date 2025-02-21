المؤشر نيكاي يمحو خسائره المبكرة بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان

محا المؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة ليتداول على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، بعد أن هدّأت تعليقات من محافظ بنك اليابان كازو أويدا المخاوف من أن البنك المركزي ربما يدرس تبني موقف أكثر قوة في رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر نيكاي 0.11 بالمئة إلى 38719.34 نقطة بحلول منتصف النهار بعد انخفاضه بنحو 0.6 بالمئة بسبب قوة الين والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2734.97.

وقال أويدا إن البنك المركزي مستعد لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد.

وأكد سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "كان المستثمرون قلقين بشكل مفرط بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان. لكن السوق شعرت بالارتياح لأن البنك المركزي لا يميل للتشديد النقدي كما كانوا يتصورون".

وجاءت تعليقات أويدا بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان، وهو مقياس رئيسي للسياسة، بلغ 3.2 بالمئة في يناير بما يمثل أسرع وتيرة في 19 شهرا.