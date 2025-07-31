أسهم أوروبا تصعد وسط موجة من الأرباح والرسوم الجمركية الأمريكية

صعدت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الخميس مدعومة بسلسلة من نتائج الشركات الإيجابية وسط ترقب المستثمرين لإبرام اتفاقيات تجارية في اللحظات الأخيرة بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإعلانات بشأن الرسوم الجمركية.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة. ويتجه المؤشر لإنهاء الشهر على ارتفاع 1.6 بالمئة، إذ أدى انحسار المخاوف التجارية وبيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية فاقت التوقعات وتقارير نتائج إيجابية إلى حد كبير إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

وقبيل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية والذي يحل في الأول من أغسطس آب، فرض ترامب رسوما جمركية جديدة تنوعت بين تغييرات على رسوم النحاس والسلع من البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، فضلا عن إنهاء الإعفاءات للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

وواصلت أسهم بنوك منطقة اليورو زخمها الصعودي، إذ ارتفعت واحدا بالمئة بدعم من رفع بنك سوسيتيه جنرال أمس الخميس لهدفه السنوي للأرباح. وجاء البنك الفرنسي ضمن أكبر الرابحين على المؤشر، بارتفاعه سبعة بالمئة.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد عن ارتفاع فاق التوقعات في أرباح النصف الأول قبل خصم الضرائب، في حين أعلن بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني عن انخفاض صافي الربح في الربع الثاني.

وقفز سهم شركة شل، عملاق الطاقة، 2.9 بالمئة بعد أن حققت الشركة أرباحا فاقت توقعات الربع، وأبقت على عمليات إعادة الشراء ثابتة. في حين ارتفع سهم منافستها بي.بي بشكل طفيف.

ومن المتوقع أن تعزز النتائج القوية لشركتي مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز خلال الليل وول ستريت اليوم الخميس، قبل صدور نتائج شركتي أبل وأمازون.