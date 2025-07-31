نيكاي يصعد بعد قرار متوقع من البنك المركزي





ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، في حين عدل توقعات التضخم بالرفع.

ويشير ذلك إلى قناعة البنك المركزي بأنه يستطيع استئناف رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، لكن صناع السياسة النقدية أبدوا مجددا حذرهم تجاه التوقعات الاقتصادية وسط استمرار الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية.

وأنهى المؤشر نيكاي معاملات اليوم مرتفعا واحدا بالمئة إلى 41069.82 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وفي تقريره ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية، قال بنك اليابان إنه على الرغم من أن المحادثات التجارية شهدت تقدما، إلا أن حالة الضبابية التي تحيط بمفاوضات كل بلد وتأثيرها الاقتصادي والتضخمي لا تزال مرتفعة.

وقال توهورو ساساكي، كبير الخبراء في مجموعة فوكوكا المالية "لا يزال بنك اليابان يتوخى الحذر بشأن المخاطر العالمية، وخاصة سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمؤشر نيكاي، كانت نتائج الشركات محفزا قويا لتحركات الأسهم اليوم. وقفز سهم كيوسيرا 9.5 بالمئة، وصعد سهم أستيلاس فارما 6.1 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم باناسونيك هولدنجز ثلاثة بالمئة.

وحققت أسهم الشركات المستفيدة من انخفاض أسعار النحاس أداء أفضل من سائر السوق، وارتفع سهم فوجيكورا 6.6 بالمئة وزاد سهم فوروكاوا إليكتريك 5.8 بالمئة.