الأسهم اليابانية تتراجع بضغط من تراجع شركات تصنيع السيارات

هبطت الأسهم اليابانية بأكثر من واحد في المئة اليوم الخميس بضغط من تراجع أسهم شركات تصنيع السيارات بسبب قوة الين، في حين يعكف المستثمرون على تقييم التأثير المحتمل لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحدث بفرض رسوم جمركية.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.36 بالمئة إلى 38630.81 بحلول الساعة 02.03 بتوقيت غرينتش، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمئة إلى 2732.18.

وصعد الين إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 150.52 مقابل الدولار بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن والمخاوف من تأثيرات رسوم ترامب الجمركية إلى جانب الرهانات على المزيد من رفع الفائدة من جانب بنك اليابان هذا العام.

وعادة ما تلحق قوة العملة اليابانية أضرارا بشركات التصدير لأنها تقلل من قيمة الأرباح المتحققة بالخارج لدى احتسابها بالين عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى داخل البلاد.