تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات تهبط ببورصة طوكيو

تراجعت الأسهم اليابانية الأربعاء بضغط من هبوط أسهم شركات صناعة السيارات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.27 % عند 39164.61 نقطة. وانعكس التأثير على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا ليغلق عند 2767.25 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "فتح المؤشر نيكاي منخفضا مع تأثر المعنويات بتصريحات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات".

وقال ترامب الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 % وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية، في أحدث حلقة ضمن سلسلة تدابير تهدد بإرباك التجارة الدولية.

وهبط سهم تويوتا موتور 1.73 % ليشكل أكبر ضغط على مؤشر توبكس.

كما انخفض سهما هوندا ونيسان 2.26 % و1.87 % على الترتيب وهبط مؤشر قطاع السيارات 1.3 %.

وفي هذه الأثناء، قال هاجيمي تاكاتا عضو مجلس إدارة بنك اليابان إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة لأن الإبقاء عليها عند مستوياتها المنخفضة الحالية قد يتسبب في إقبال مفرط على المخاطرة ويدفع التضخم إلى الارتفاع أكثر من اللازم.

وقال المحلل ياسودا "إن بنك اليابان يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تعمل فيه دول أخرى على خفض أسعار الفائدة. وهذا ليس أمرا إيجابيا بالنسبة للأسهم اليابانية".

انتعاش البنوك

وصعدت أسهم البنوك وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، وتقدم سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.05 % كما زاد سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.59 %.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية إلى مستوى قياسي في وقت مبكر من التعاملات لكنه أنهى الجلسة منخفضا 0.52 %.

وصعد سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بالرقائق الإلكترونية 3.52 % و1.02 % على الترتيب، بعدما أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي الثلاثاء عند مستوى قياسي مرتفع جديد.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 36 % وانخفض 60 % ، ولم يطرأ تغير يذكر على 3 %.