أسهم أوروبا تصعد بدفعة من قطاع الدفاع

صعدت أسهم أوروبا اليوم الاثنين بقيادة أسهم شركات الدفاع في وقت دعا فيه زعماء بارزون في المنطقة لعقد قمة طارئة حول حرب أوكرانيا وسط دعوات أمريكية متنامية لزيادة الإنفاق الدفاعي من أجل الأمن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. وسجل المؤشر أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ مارس آذار 2024 يوم الجمعة.

وقفز مؤشر شركات الطيران والدفاع 2.5 بالمئة اليوم الاثنين.

ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة طارئة بشأن أوكرانيا بعد أن أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن أوروبا لن يكون لها دور في أي محادثات تهدف لإنهاء الصراع.

وزاد سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية 5.1 بالمئة وسهم هينسولت 7.1 بالمئة وقفز سهم رينك 11.2 بالمئة.

كما صعد سهم راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة 10.7 بالمئة.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين في عطلة رسمية مما حد من حجم التداولات عن المعتاد على مدار اليوم.

والأسبوع حافل بمواعيد إصدار بيانات أساسية بما في ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره إتش.سي.أو.بي لمنطقة اليورو يوم الجمعة.

كما ستكون مستجدات السياسة الألمانية محل تركيز أيضا إذ يستعد أكبر اقتصاد في أوروبا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.