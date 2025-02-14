الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

هدأت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، كما قفزت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد إعلان شركة إيرميس لصناعة حقائب بيركين أرباحا قوية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08.11 بتوقيت غرينتش. وأغلق المؤشر على مستوى قياسي خلال الجلسات الأربع الماضية.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ مارس 2024.

وربح سهم إيرميس 4.2 بالمئة بعدما أعلنت شركة المنتجات الفاخرة الفرنسية عن زيادة مبيعات الربع الأخير بنسبة 18 بالمئة، مما يظهر إقبال المتسوقين الأثرياء بقوة على المنتجات الفاخرة باهظة الثمن مثل حقائب بيركين.

كما صعدت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة خلال اليوم وزاد سهم بربري 1.6 بالمئة، وارتفع سهم ريتشمونت 1.4 بالمئة، وربح سهم إل.في.إتش.إم 1.7 بالمئة، وصعد سهم كيرينغ 1.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر السلع الشخصية الأوروبي 1.1 بالمئة بفضل هذه المكاسب.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات الرعاية الصحية الكبيرة 0.7 بالمئة بسبب هبوط سهم شركة فريسينيوس للرعاية الطبية ستة بالمئة بعد توقعات بأن أرباحها ستكون دون التوقعات.

ونزل سهم دافيتا 11 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات التداول أمس الخميس.

وفي الوقت نفسه، لم يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مضادة أمس الخميس مما يشير إلى وجود مجال للتفاوض.